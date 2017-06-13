Во вторник, 13 июня, в Москве обнаружили тело финалистки седьмого сезона шоу «Битва экстрасенсов». Иона Новоселова погибла, упав с шестого этажа, передает «
Тело 29-летней женщины обнаружили на козырьке стоматологической поликлиники.
Подробности происшествия выясняются, правоохранители проводят проверку.
«Новоселова была широко известна в СМИ не только благодаря участию в популярном шоу и скандалу со сменой пола, но и потому, что регулярно попадала в криминальную хронику», — говорится в сообщении.