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21:44, 13 июня 2017 66
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В Москве погибла финалистка «Битвы экстрасенсов» — СМИ

В Москве погибла финалистка «Битвы экстрасенсов» — СМИ

Во вторник, 13 июня, в Москве обнаружили тело финалистки седьмого сезона шоу «Битва экстрасенсов». Иона Новоселова погибла, упав с шестого этажа, передает «Life».

Тело 29-летней женщины обнаружили на козырьке стоматологической поликлиники.

Подробности происшествия выясняются, правоохранители проводят проверку.

«Новоселова была широко известна в СМИ не только благодаря участию в популярном шоу и скандалу со сменой пола, но и потому, что регулярно попадала в криминальную хронику», — говорится в сообщении.


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