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11:34, 13 июня 2017 351
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В аварии в центре Рязани пострадала 16-летняя девушка

В аварии в центре Рязани пострадала 16-летняя девушка

Фото: УМВД по Рязанской области

В аварии в центре Рязани пострадала 16-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Девушка была пассажиркой Kia Optima, ее доставляли в медучреждение.

Напомним, авария произошла вечером в субботу, 10 июня, на пересечении улиц Ленина, Введенской и Вознесенской. 30-летняя женщина на ВАЗ-21099 проехала на запрещающий сигнал светофора, в результате чего врезалась в иномарку под управлением 26-летнего мужчины.


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