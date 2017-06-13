В аварии в центре Рязани пострадала 16-летняя девушка. Об этом сообщила
Девушка была пассажиркой Kia Optima, ее доставляли в медучреждение.
Напомним, авария
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Фото: УМВД по Рязанской области
В аварии в центре Рязани пострадала 16-летняя девушка. Об этом сообщила
Девушка была пассажиркой Kia Optima, ее доставляли в медучреждение.
Напомним, авария
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