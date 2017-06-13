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8:32, 13 июня 2017 2 343
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В аварии под Тулой погибли три рязанки

В аварии под Тулой погибли три рязанки

В аварии под Тулой погибли три рязанки. Об этом сообщил портал Myslo.

В понедельник, 12 июня, возле поселка Никольское Renault Logan с орловскими номерами выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2114 из Рязанской области.

В «Жигулях» погибли 37-летняя женщина-водитель, ее 16-летняя дочь и 41-летняя женщина. В иномарке от травм скончались семилетняя девочка и ее 68-летняя бабушка. 35-летний водитель находится в тяжелом состоянии в тульской больнице. Также госпитализировали 13-летнего подростка.

Руководитель пресс-службы УМВД по Тульской области Андрей Ярцев сообщил, что по факту ДТП возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области


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