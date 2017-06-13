В аварии под Тулой погибли три рязанки. Об этом сообщил портал
В понедельник, 12 июня, возле поселка Никольское Renault Logan с орловскими номерами выехал на встречную полосу и
В «Жигулях» погибли 37-летняя женщина-водитель, ее 16-летняя дочь и 41-летняя женщина. В иномарке от травм скончались семилетняя девочка и ее 68-летняя бабушка. 35-летний водитель находится в тяжелом состоянии в тульской больнице. Также госпитализировали 13-летнего подростка.
Руководитель пресс-службы УМВД по Тульской области Андрей Ярцев сообщил, что по факту ДТП возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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