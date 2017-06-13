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8:49, 13 июня 2017 537
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США введут санкции против России за кибератаки и поставку оружия Асаду

США введут санкции против России за кибератаки и поставку оружия Асаду

Фото: Pixabay.com

США введут санкции против России за кибератаки и поставку оружия Асаду. Сенаторы планируют одобрить решение администрации Трампа принимать карательные меры относительно нескольких секторов российской экономики, передает Life.

По информации NBC News, ограничения коснутся добычи полезных ископаемых, металлургии, железнодорожных и грузовых перевозок.

Инициативы прикрепят к «находящемуся на рассмотрении законопроекту о санкциях против Ирана». Таким образом ужесточатся уже действующие санкциии и добавятся новые.

Поправки коснутся лиц, причастных к поставкам оружия сирийским военным, проводящих кибератаки, нарушающих права человека, а также сотрудников российской разведки и оборонного сектора.

Рассмотреть документ планируют на неделе до 18 июня.


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3 дня назад
В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.

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