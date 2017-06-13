США введут санкции против России за кибератаки и поставку оружия Асаду. Сенаторы планируют одобрить решение администрации Трампа принимать карательные меры относительно нескольких секторов российской экономики, передает
По информации NBC News, ограничения коснутся добычи полезных ископаемых, металлургии, железнодорожных и грузовых перевозок.
Инициативы прикрепят к «находящемуся на рассмотрении законопроекту о санкциях против Ирана». Таким образом ужесточатся уже действующие санкциии и добавятся новые.
Поправки коснутся лиц, причастных к поставкам оружия сирийским военным, проводящих кибератаки, нарушающих права человека, а также сотрудников российской разведки и оборонного сектора.
Рассмотреть документ планируют на неделе до 18 июня.