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15:33, 13 июня 2017 44
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Создатель музея-заповедника Есенина стал лауреатом Пушкинской премии

Создатель музея-заповедника Есенина стал лауреатом Пушкинской премии

Создатель музея-заповедника Есенина стал лауреатом Пушкинской премии. Об этом сообщается на сайте «Год литературы».

В 2017 году премию получили пять человек. Ее вручили только в номинации «Просветительская деятельность».

Премии удостоился один из создателей музея-заповедника Есенина в Константинове Константин Воронцов «За весомый личный вклад в создание Государственного музея-заповедника Сергея Есенина и сохранение есенинского наследия».

Также лауреатами стали критик, писатель, публицист, литературовед Лев Аннинский, руководитель семинара поэзии Литературного института имени Горького Галина Седых, президент «Гильдии книжников», руководитель торгового дома «Библио-Глобус» Борис Есенькин и актер театра и кино, официальный голос телеканала «Культура» Игорь Ильин.

Фото с сайта музея


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