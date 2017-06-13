Создатель музея-заповедника Есенина стал лауреатом Пушкинской премии. Об этом сообщается на сайте «
В 2017 году премию получили пять человек. Ее вручили только в номинации «Просветительская деятельность».
Премии удостоился один из создателей музея-заповедника Есенина в Константинове Константин Воронцов «За весомый личный вклад в создание Государственного музея-заповедника Сергея Есенина и сохранение есенинского наследия».
Также лауреатами стали критик, писатель, публицист, литературовед Лев Аннинский, руководитель семинара поэзии Литературного института имени Горького Галина Седых, президент «Гильдии книжников», руководитель торгового дома «Библио-Глобус» Борис Есенькин и актер театра и кино, официальный голос телеканала «Культура» Игорь Ильин.
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