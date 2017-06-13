Рязанские активисты «Лев против» провели антиалкогольный рейд в ЦПКиО. Видео

Рязанские активисты «Лев против» провели антиалкогольный рейд в ЦПКиО. Соответствующий ролик опубликовали в группе движения в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 12 июня.
Молодые люди прошли по парку с просьбами к распивающим алкоголь в общественном месте спрятать бутылки. Некоторые отказываются от этого, и активисты вызывают наряд полиции.
Отвечая на вопрос одного из нарушителей, участники проекта отметили, что подобные рейды будут проводится и «по наркоманам».
В описании к ролику указывается, что многие нарушители общественного порядка были задержаны за распитие спиртных напитков в местах отдыха граждан, однако на видео эти моменты не попали.
«Сотрудники полиции с поставленной задачей справились успешно, а также поблагодарили участников рейда за активное участие в противодействии нарушений и твердую гражданскую позицию», — говорится в сообщении.
Напомним, в прошлом году один из рейдов «Лев против» в ЦПКиО