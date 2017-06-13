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13:29, 13 июня 2017 170
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Рязанские активисты «Лев против» провели антиалкогольный рейд в ЦПКиО. Видео 1

Рязанские активисты «Лев против» провели антиалкогольный рейд в ЦПКиО. Видео

Рязанские активисты «Лев против» провели антиалкогольный рейд в ЦПКиО. Соответствующий ролик опубликовали в группе движения в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 12 июня.

Молодые люди прошли по парку с просьбами к распивающим алкоголь в общественном месте спрятать бутылки. Некоторые отказываются от этого, и активисты вызывают наряд полиции.

Отвечая на вопрос одного из нарушителей, участники проекта отметили, что подобные рейды будут проводится и «по наркоманам».

В описании к ролику указывается, что многие нарушители общественного порядка были задержаны за распитие спиртных напитков в местах отдыха граждан, однако на видео эти моменты не попали.

«Сотрудники полиции с поставленной задачей справились успешно, а также поблагодарили участников рейда за активное участие в противодействии нарушений и твердую гражданскую позицию», — говорится в сообщении.

Напомним, в прошлом году один из рейдов «Лев против» в ЦПКиО закончился дракой с отдыхающими.


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