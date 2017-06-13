Рязанец получил условный срок за кражу газа. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
В июне 2015 года рязанцу сообщили о задолженности за потребленный газ и сроки ее погашения. За неуплату компания приостановила подачу газа, после чего мужчина самостоятельно сделал врезку в газопровод.
Нарушение обнаружили при профилактическом рейде. Компания направила документы о правоохранительные органы.
24 мая 2017 года Советский суд Рязани признал мужчину виновным и назначил ему два года лишения свободы условно.