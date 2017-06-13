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14:58, 13 июня 2017 153
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Рязанец обокрал карельских пенсионеров на 290 тысяч рублей

Рязанец обокрал карельских пенсионеров на 290 тысяч рублей

Фото: Pixabay.com

Рязанец обокрал карельских пенсионеров на 290 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по республике Карелия.

78-летний мужчина заявил в полицию, что впустил к себе в квартиру незнакомцев, которые предложили проверить исправность газового оборудования и заменить счетчик по низкой цене. Хозяин дома в присутствии мужчин достал накопления и отсчитал шесть тысяч рублей. Вскоре гости ушли, не установив счетчики. Выяснилось, что они украли у пенсионера 90 тысяч рублей.

К 83-летней женщине эти же злоумышленники пришли под предлогом замены электрической плиты. Они действовали по той же схеме и похитили 200 тысяч рублей.

Одного из похитителей задержали в воскресенье, 11 июня, в Новгородской области. Им оказался ранее судимый 45-летний рязанец. У него изъяли часть похищенного. Мужчину доставили в Петрозаводск, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения и ведутся розыски второго подозреваемого.


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