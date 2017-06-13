Появилось видео с места смертельной аварии с рязанками под Тулой

Появилось видео смертельной аварии с рязанками под Тулой. Сюжет опубликовала «
Напомним, в понедельник, 12 июня, возле поселка Никольское Renault Logan с орловскими номерами выехал на встречную полосу и
В «Жигулях»
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Появилось видео смертельной аварии с рязанками под Тулой. Сюжет опубликовала «
Напомним, в понедельник, 12 июня, возле поселка Никольское Renault Logan с орловскими номерами выехал на встречную полосу и
В «Жигулях»
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В России есть примеры успешного развития и благоустройства городов за счет туризма. Соседний областной центр — Тула, Суздаль во Владимирской области, Углич в Ярославской… Каковы секреты их успеха?