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10:08, 13 июня 2017 179
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Появилось видео с места смертельной аварии с рязанками под Тулой

Появилось видео с места смертельной аварии с рязанками под Тулой

Появилось видео смертельной аварии с рязанками под Тулой. Сюжет опубликовала «ТелеТула».

Напомним, в понедельник, 12 июня, возле поселка Никольское Renault Logan с орловскими номерами выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2114 из Рязанской области.

В «Жигулях» погибли 37-летняя женщина-водитель, ее 16-летняя дочь и 41-летняя женщина. По факту ДТП возбудили уголовное дело.


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