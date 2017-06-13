Полиция рассказала подробности аварии с маршруткой в Кораблинском районе. Информацию опубликовала
В воскресенье, 11 июня, возле поселка Газопровод 68-летний рязанец за рулем Nissan X-Trail выезжал со второстепенной дороги и не уступил полосу маршрутке «Рязань — Ряжск».
От удара маршрутка перевернулась, в ней находились 11 пассажиров. Девять человек, среди который 11-летняя девочка, получили различные травмы. Также медицинская помощь потребовалась водителю Nissan и двум его пассажирам.
Напомним, ранее было известно только о