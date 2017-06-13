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11:21, 13 июня 2017 422
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Полиция рассказала подробности аварии с маршруткой в Кораблинском районе

Полиция рассказала подробности аварии с маршруткой в Кораблинском районе

Фото: УМВД по Рязанской области

Полиция рассказала подробности аварии с маршруткой в Кораблинском районе. Информацию опубликовала пресс-служба регионального УМВД.

В воскресенье, 11 июня, возле поселка Газопровод 68-летний рязанец за рулем Nissan X-Trail выезжал со второстепенной дороги и не уступил полосу маршрутке «Рязань — Ряжск».

От удара маршрутка перевернулась, в ней находились 11 пассажиров. Девять человек, среди который 11-летняя девочка, получили различные травмы. Также медицинская помощь потребовалась водителю Nissan и двум его пассажирам.

Напомним, ранее было известно только о пострадавших из легковушки.


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