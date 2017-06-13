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20:58, 13 июня 2017 253
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На рязанском полигоне с отходами нашли нарушения

На рязанском полигоне с отходами нашли нарушения

На полигоне с отходами, расположенном около поселка 12 лет Октября Сасовского района, нашли нарушения. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Известно, что ООО «Метком» арендует и эксплуатирует полигон захоронения ТБО, на котором размещаются отходы 4 и 5 классов опасности, образующихся от деятельности предприятий и жителей Сасова.

При этом предприятие ежеквартально не анализирует пробы атмосферного воздуха, а также не контролирует состояние подземных и поверхностных вод, грунтовых вод и шумового загрязнения.

На момент проверки полигон не был обеспечен достаточным количеством средств пожаротушения, профилактические противостолбнячные прививки работникам полигона не производились.

«По итогам проверки виновные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности», — говорится в сообщении.


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