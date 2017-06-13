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16:14, 13 июня 2017 731
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На концерте к столетию ФСБ зрители хором исполнили песню «День Победы»

На концерте к столетию ФСБ зрители хором исполнили песню «День Победы»

В актовом зале Академии ФСИН прошел концерт творческой группы силовых структур под руководством заслуженного артиста России Сергея Зверева. Мероприятие приурочили к столетию образования органов безопасности, сообщила пресс-группа регионального УФСБ.

Со сцены прозвучали песни военных лет, современные эстрадные шлягеры и оперные арии. А знаменитую песню «День Победы» все зрители исполнили хором.

«В перерывах между выступлениями профессор Зверев рассказывал малоизвестные факты из истории ВЧК-КГБ-ФСБ», — сообщили в управлении.

На концерте присутствовали ветераны и сотрудники областного УФСБ, члены их семей, воспитанники Солотчинской школы-интерната, кадеты-пограничники школы № 33, а также курсанты Академии ФСИН.

Фото пресс-группы УФСБ России по Рязанской области


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