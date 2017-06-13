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16:57, 13 июня 2017 142

Молодые сотрудники Государственного Рязанского приборного завода отметили День России

Молодые сотрудники Государственного Рязанского приборного завода отметили День России

Молодые сотрудники Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) приняли участие в конкурсе флешмоба #ЯРоссия в Рязани, посвященном государственному празднику страны. Они выступили на площади Победы с танцевально-акробатической композицией.

Конкурс организовала молодежь учебных заведений города и крупных предприятий области. Он стал одним из этапов празднования Дня России в регионе. Участники флешмоба, завершая торжества, развернули 25-метровый «триколор» и исполнили гимн России.

Справка

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ) — крупное предприятие российской радиоэлектронной промышленности. Образовано в 1918 году. Входит в состав Концерна Радиоэлектронные технологии.

Основные направления деятельности: производство бортовых радиолокационных станций и систем управления вооружением для истребителей Миг-29, Су-27, Су-30, Су-35; разработка и производство бортовой радиоэлектронной аппаратуры для вертолетов, интегрированной бортовой аппаратуры опознавания государственной принадлежности и управления воздушным движением, цифровых вычислительных машин межвидового применения, интеллектуальных систем обработки видеоизображений для обзорных и обзорно-прицельных комплексов авиационного, наземного, морского применения, систем лазерной телеориентации управляемого оружия. Предприятие выпускает широкий спектр продукции гражданского назначения.


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