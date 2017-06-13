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12:42, 13 июня 2017 337
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Любимов мелькает в рязанских СМИ в пять раз чаще Путина — исследование

Любимов мелькает в рязанских СМИ в пять раз чаще Путина — исследование

В мае 2017 года рязанские СМИ писали о врио губернатора Николае Любимове в пять раз чаще, чем о назначившем его Владимире Путине. Такие данные опубликовало агентство Mindscan.ru во вторник, 13 июня.

Исследователи сравнили количество упоминаний президента и региональных руководителей в местных СМИ. В Рязанской области соотношение первых ко вторым составило 0,199. Она заняла 15-е место в рейтинге «губернатороцентричности», расположившись между Астраханской областью и Удмуртией.

Наиболее популярны свои главы в Чукотском автономном округе (0,087), Адыгее и Московской области. О президенте чаще губернаторов пишут в девяти регионах, наибольший разрыв в Москве (7,4), Санкт-Петербурге (3,5) и Мордовии (1,9). Среднее значение по стране — 0,596.

Согласно исследованию, позиции Любимова в рязанском медиаполе укрепляются. В апреле соотношение «президентских» публикаций к «губернаторским» составляло 0,275, в марте — 0,293.

Агентство также сравнило число поисковых запросов в регионах. По его подсчетам, рязанцы ищут Путина в «Яндексе» 3,37 раза чаще, чем Любимова.

Для исследования использовались 5 тысяч региональных СМИ.


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