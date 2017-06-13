Jaguar Land Rover выделит 25 млн долларов на разработку автопилота‍

В развитие технологий автопилота британский концерн Jaguar Land Rover решил инвестировать 25 млн долларов, передает
Как сообщают СМИ, деньги будет осваивать компания Lyft, занимающаяся беспилотными технологиями, а также — грузоперевозками на британском рынке.
Jaguar Land Rover также намеревается предоставит компании Lyft обширный парк автомобилей для проведения тестов.
В будущем вышеназванный концерн рассчитывает занять лидирующее место на рынке беспилотных автомобилей, поэтому сейчас готов не скупиться на миллионы.