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9:48, 13 июня 2017 292
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Jaguar Land Rover выделит 25 млн долларов на разработку автопилота‍

Jaguar Land Rover выделит 25 млн долларов на разработку автопилота‍

В развитие технологий автопилота британский концерн Jaguar Land Rover решил инвестировать 25 млн долларов, передает ФАН.

Как сообщают СМИ, деньги будет осваивать компания Lyft, занимающаяся беспилотными технологиями, а также — грузоперевозками на британском рынке.

Jaguar Land Rover также намеревается предоставит компании Lyft обширный парк автомобилей для проведения тестов.

В будущем вышеназванный концерн рассчитывает занять лидирующее место на рынке беспилотных автомобилей, поэтому сейчас готов не скупиться на миллионы.


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