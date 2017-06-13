День России в Рязани отметили праздничным концертом. Фоторепортаж

День России в Рязани отметили праздничным концертом. В понедельник, 12 июня, на площади Победы прошел праздничный концерт «Поет вся Россия».
Для горожан выступили рязанские исполнители Дмитрий Маштаков, Антон Минаев, Татьяна Тураева, Юрий Леонтьев, Ирина Кобзева, ВИА «006» и танцевальные коллективы «Огни», «Банзай», «Рязань» и другие.
Главным хэдлайнером вечера стала группа «The Timers», которая исполнила кавер-версии известных песен, в том числе, «Мумий Тролль» — «Утекай», «Сладкий сон» — «На белом покрывале января».
Рядом с основной сценой появилась площадка около ТЦ «Виктория Плаза», на которой прошел молодежный баттл #ЯРоссия.
Десять молодежных коллективов из вузов, заводов, спортивных и культурных организаций пели, танцевали и показывали акробатические номера. Выступления транслировались на экране рядом с основной сценой.
В завершении вечера участников флешмоба наградили дипломами, а победители — воспитанники ДЮСШ «Орион» и студенты РГАТУ имени Костычева — со сцены исполнили гимн России.
Всего в праздновании Дня России по всей Рязанской области поучаствовали 35 тысяч человек.