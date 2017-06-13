Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:47, 13 июня 2017 5 334
 0    0

День России в Рязани отметили праздничным концертом. Фоторепортаж

День России в Рязани отметили праздничным концертом. Фоторепортаж

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

День России в Рязани отметили праздничным концертом. В понедельник, 12 июня, на площади Победы прошел праздничный концерт «Поет вся Россия».

Для горожан выступили рязанские исполнители Дмитрий Маштаков, Антон Минаев, Татьяна Тураева, Юрий Леонтьев, Ирина Кобзева, ВИА «006» и танцевальные коллективы «Огни», «Банзай», «Рязань» и другие.

Главным хэдлайнером вечера стала группа «The Timers», которая исполнила кавер-версии известных песен, в том числе, «Мумий Тролль» — «Утекай», «Сладкий сон» — «На белом покрывале января».

Рядом с основной сценой появилась площадка около ТЦ «Виктория Плаза», на которой прошел молодежный баттл #ЯРоссия.

Десять молодежных коллективов из вузов, заводов, спортивных и культурных организаций пели, танцевали и показывали акробатические номера. Выступления транслировались на экране рядом с основной сценой.

В завершении вечера участников флешмоба наградили дипломами, а победители — воспитанники ДЮСШ «Орион» и студенты РГАТУ имени Костычева — со сцены исполнили гимн России.

Всего в праздновании Дня России по всей Рязанской области поучаствовали 35 тысяч человек.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
11:41, 13 июня 2017
Рязанские активисты составили девятиметровый триколор на Почтовой. Фото
10:47, 13 июня 2017
День России в Рязани отметили праздничным концертом. Фоторепортаж
12:07, 12 июня 2017
Рязанцев пригласили в новый сезон проекта «В городском саду играет духовой оркестр»
20:41, 10 июня 2017
Музыкальный театр пригласил рязанцев на концерт под открытым небом
13:40, 10 июня 2017
«Мы попадем в книгу рекордов России». «Окская Жемчужина» приготовила для туристов новые сюрпризы
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:10, 9 июня 2017 120 297
Зайцы, халат и буханка. Николай Любимов с семьей прогулялся по Рязани 10
17:48, 6 июня 2017 24 742
В Рязани появилась пристань на Оке. Фото 4
21:22, 12 июня 2017 23 808
Антикоррупционный митинг в Рязани прошел без конфликтов. Фоторепортаж 3
15:27, 7 июня 2017 18 875
Любимов наградил лучших работников соцзащиты. Фото
21:09, 3 июня 2017 17 624
Рязанцы смогли увидеть «облака-убийцы». Фото
Все новости
Голосования

Как меняют вашу жизнь электронные платежи?

Окончание опроса: 14.06.2017
Архив голосований
Форум