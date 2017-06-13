Алексея Навального арестовали на 30 суток

Алексей Навальный получил административный арест сроком на 30 суток. Оппозиционера признали виновным в нарушении правил проведения митингов, передает «
«Признать Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации) и назначить ему наказание в виде 30 суток административного ареста», — говорится в постановлении Симоновского суда Москвы.
Оппозиционера задержали в подъезде его дома в понедельник, 12 июня, за то, что он перенес согласованный антикоррупционный митинг с проспекта Сахарова на Тверскую улицу. По словам Навального, ему отказали в установке сцены и звукового оборудования на первоначальной площадке. О задержании политика в его «Твиттере» написала жена Юлия.
Напомним, антикоррупционный митинг в Рязани
30 суток. Мало того, что они всю страну разворовали, так я ещё из-за них концерт Depeche Mode в Москве пропущу.— Alexey Navalny (@navalny) 12 июня 2017 г.