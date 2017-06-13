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10:35, 13 июня 2017 283
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Алексея Навального арестовали на 30 суток

Алексея Навального арестовали на 30 суток

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Алексей Навальный получил административный арест сроком на 30 суток. Оппозиционера признали виновным в нарушении правил проведения митингов, передает «Интерфакс».

«Признать Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации) и назначить ему наказание в виде 30 суток административного ареста», — говорится в постановлении Симоновского суда Москвы.

Оппозиционера задержали в подъезде его дома в понедельник, 12 июня, за то, что он перенес согласованный антикоррупционный митинг с проспекта Сахарова на Тверскую улицу. По словам Навального, ему отказали в установке сцены и звукового оборудования на первоначальной площадке. О задержании политика в его «Твиттере» написала жена Юлия.

Напомним, антикоррупционный митинг в Рязани прошел без конфликтов.


© RZN.info

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3 дня назад
В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.

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