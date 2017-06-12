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16:50, 12 июня 2017 301
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Желтый уровень опасности погоды объявили во всем ЦФО

Желтый уровень опасности погоды объявили во всем ЦФО

Фото: Pixabay.com

Желтый уровень опасности погоды объявили во всем ЦФО. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России.

При таком уровне погоду считают потенциально опасной. Во вторник, 13 июня, на территории округа, в том числе, в Рязанской области, угрозу представят грозы.


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