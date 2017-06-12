В День России Фролов пожелал рязанцам новых перспектив

В День России, 12 июня, глава гордумы Владислав Фролов пожелал рязанцам новых перспектив, осуществления всех планов, а также здоровья, благополучия и счастья.
«Этот день стал праздником свободы и единения всего народа, независимо от национальной принадлежности и вероисповедания», — отметил глава города.
По его мнению, всех жителей России объединяет «богатая история и нерушимые традиции» страны. «В наших силах сделать так, чтобы никогда не забывать всего, что для нас сделали предки, чтобы и в будущем Россия только процветала и развивалась», — добавил Фролов.