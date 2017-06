Создатель сервиса текстовых сообщений Telegram Павел Дуров заявил о том, что спецслужбы США пытались подкупить его сотрудников. Об этом мужчина написал в своем Twitter.

«В ходе недельного визита нашей команды в США в прошлом году наших программистов дважды пытались подкупить сотрудники американских правительственных ведомств. Плюс к этому давление на меня со стороны ФБР», — рассказал Дуров.

«Наивно полагать, что ты можешь управлять независимым и безопасным криптоприложением, находясь в США», — добавил он.

Дуров запустил мессенджер Telegram в августе 2013 года, сейчас его аудитория которого насчитывает 100 миллионов человек.

Фото с Википедии

During our team's 1-week visit to the US last year we had two attempts to bribe our devs by US agencies + pressure on me from the FBI.