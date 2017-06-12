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14:23, 12 июня 2017 176
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Спецслужбы США пытались подкупить сотрудников «Телеграм» — Дуров

Спецслужбы США пытались подкупить сотрудников «Телеграм» — Дуров

Создатель сервиса текстовых сообщений Telegram Павел Дуров заявил о том, что спецслужбы США пытались подкупить его сотрудников. Об этом мужчина написал в своем Twitter.

«В ходе недельного визита нашей команды в США в прошлом году наших программистов дважды пытались подкупить сотрудники американских правительственных ведомств. Плюс к этому давление на меня со стороны ФБР», — рассказал Дуров.

«Наивно полагать, что ты можешь управлять независимым и безопасным криптоприложением, находясь в США», — добавил он.

Дуров запустил мессенджер Telegram в августе 2013 года, сейчас его аудитория которого насчитывает 100 миллионов человек.

Фото с Википедии


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