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19:26, 12 июня 2017 482
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Автор Ждуна планирует создать для него семью

Автор Ждуна планирует создать для него семью

Автор Ждуна планирует создать для него семью. Об этом голландский скульптор Маргрит ван Брефорт заявила на встрече с поклонниками в Москве, передает Life.

«Я думаю, что вскоре у него появится семья — жена и дети. Он не должен быть одиноким», — поделились ван Брефорт.

Девушка рассказала, что она не ожидала большой популярности скульптуры в России. «Я думаю, что Ждун полюбился россиянам во многом из-за из советского прошлого — когда приходилось простаивать очень много времени в очередях», — отметила она.

Кроме того, на встрече со скульптором президент российской компании CD Land Юрий Цейтлин заявил, что с помощью приобретенных авторских прав на использование Ждуна персонаж начнет карьеру в шоу-бизнесе и может быть будет вести свой блог.

Фото из Википедии


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