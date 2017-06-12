Автор Ждуна планирует создать для него семью. Об этом голландский скульптор Маргрит ван Брефорт заявила на встрече с поклонниками в Москве, передает
«Я думаю, что вскоре у него появится семья — жена и дети. Он не должен быть одиноким», — поделились ван Брефорт.
Девушка рассказала, что она не ожидала большой популярности скульптуры в России. «Я думаю, что Ждун полюбился россиянам во многом из-за из советского прошлого — когда приходилось простаивать очень много времени в очередях», — отметила она.
Кроме того, на встрече со скульптором президент российской компании CD Land Юрий Цейтлин заявил, что с помощью приобретенных авторских прав на использование Ждуна персонаж начнет карьеру в шоу-бизнесе и может быть будет вести свой блог.
Фото из Википедии