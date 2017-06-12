Пропавшего 62-летнего рязанца нашли живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Мужчина пропал в среду, 7 июня. Волонтеры
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Пропавшего 62-летнего рязанца нашли живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Мужчина пропал в среду, 7 июня. Волонтеры
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Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.