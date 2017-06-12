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17:45, 12 июня 2017 822
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Пропавшего 62-летнего рязанца нашли живым

Пропавшего 62-летнего рязанца нашли живым

Пропавшего 62-летнего рязанца нашли живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Мужчина пропал в среду, 7 июня. Волонтеры начали искать его в воскресенье, 11 июня. Рязанца нашли в этот же день.


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3 дня назад
В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.

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