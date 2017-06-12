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13:26, 12 июня 2017 100
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Приморский силач сдвинул с места 40-тонный грузовик

Приморский силач сдвинул с места 40-тонный грузовик

Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин в воскресенье, 11 июня, отбуксировал на несколько метров грузовик, в кузове которого находился бульдозер. Акция, за которой наблюдали местные жители, журналисты и представители общественности, прошла на территории приморского арт-парка «Штыковские пруды», передает «Интерфакс».

«Общий вес техники, которую я отбуксировал на семь метров, составил 40 тонн, что на восемь тонн больше ранее установленного рекорда. Свое достижение я посвятил Дню России, одному из главных праздников нашей страны», — заявил спортсмен.

«Ранее Савкин уже сдвигал с места многотонные аэробус и истребитель Су-27, самолет Ан-2, а также паром, тепловоз, зенитно-ракетный комплекс „Оса“, танки Т-34 и Т-54Б, портовый кран», — говорится в сообщении.


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