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16:33, 12 июня 2017 422
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Полиция начала пресекать акцию оппозиции на Тверской улице в Москве

Полиция начала пресекать акцию оппозиции на Тверской улице в Москве

Полиция начала пресекать акцию оппозиции на Тверской улице в Москве. Местные власти согласовали проведение митинга сторонников Алексея Навального на проспекте Сахарова, однако, по словам политика, не удалось договориться с подрядчиками по установке сцены и звукового оборудования. Поэтому поздно вечером в воскресенье, 11 июня, Навальный на своем сайте призвал людей собраться на Тверской улице, передает «Интерфакс».

Власти столицы назвали перенос места шествия провокацией, но пообещали не препятствовать оппозиционерам, если они придут без лозунгов и плакатов.

«Сторонники оппозиционера Алексея Навального пошли на откровенную провокацию, они собрались в центре столицы и выкрикивают лозунги», — сообщил начальник столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников. Согласно его словам, «полиция проводит мероприятия по пресечению попытки незаконной акции, но при этом действует в строгом соответствии с законом».

По информации корреспондента «Интерфакса», сотрудники правоохранительных органов задерживают и сажают в автозаки людей, которые скандируют антиправительственные лозунги, а также тех, кто пытается забраться на технику, которая перекрывает движение по Тверской.

По словам очевидцев, на площади Тверской заставы задержали около 20 человек, среди них есть несовершеннолетние. Кроме того, не менее 20 человек задержали у Триумфальной площади.

Фото Artem Kozlyuk


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