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15:43, 12 июня 2017 648
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Около 80 процентов россиян назвали себя патриотами

Около 80 процентов россиян назвали себя патриотами

Фото: Pixabay.com

Около 80 процентов россиян назвали себя патриотами. Половина из них сказали, что публично называть себя патриотом некрасиво, передает «Интерфакс».

Исследование провел фонд «Общественное мнение». Доля россиян, которые считают себя патриотами, выросла до 78 процентов с 57 в 2006 году. Опрос провели среди 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 регионов России.

По мнению половины опрошенных, люди становятся патриотами под влияниям патриотического воспитания. В то же время 41 процент считает, что любовь к родине просыпается в людях по другим причинам.

С точки зрения большинства россиян, патриотом не может быть человек, который равнодушен к природе родины, избегает службы в армии, не знает историю своей страны.

При этом опрошенные поддерживают возможность среди патриотов критиковать власти своей страны, не знать текста гимна, предпочитать иностранную, а не отечественную литературу и искусство.


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