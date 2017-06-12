Около 80 процентов россиян назвали себя патриотами. Половина из них сказали, что публично называть себя патриотом некрасиво, передает «
Исследование провел фонд «Общественное мнение». Доля россиян, которые считают себя патриотами, выросла до 78 процентов с 57 в 2006 году. Опрос провели среди 1500 человек в 104 населенных пунктах 53 регионов России.
По мнению половины опрошенных, люди становятся патриотами под влияниям патриотического воспитания. В то же время 41 процент считает, что любовь к родине просыпается в людях по другим причинам.
С точки зрения большинства россиян, патриотом не может быть человек, который равнодушен к природе родины, избегает службы в армии, не знает историю своей страны.
При этом опрошенные поддерживают возможность среди патриотов критиковать власти своей страны, не знать текста гимна, предпочитать иностранную, а не отечественную литературу и искусство.