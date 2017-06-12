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8:50, 12 июня 2017 164
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Ночью в Рязанской области произошло два крупных пожара

Ночью в Рязанской области произошло два крупных пожара

В ночь на понедельник, 12 июня, в Рязанской области произошло два крупных пожара. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

11 июня в 22:50 в деревне Гавердово Рязанского района загорелся жилой дом. Огонь повредил здание из кирпича, а также уничтожил деревянный сарай. На место происшествия выезжали три автомобиля и восемь спасателей.

12 июня в 1:31 загорелся жилой дом в деревне Савин-Корь Захаровского района. Огонь уничтожил деревянное здание с шиферной кровлей. В тушении принимали участие один автомобиль и трое пожарных.

«Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Причины возгораний и ущерб устанавливают.


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