Неизвестный американец выиграл в лотерею почти полмиллиарда долларов

В воскресенье, 11 июня, в южной части американского штата Калифорния был продан выигрышный билет одной из самых популярных в США лотерей Powerball. Ее джекпот в этот раз составил 448 миллионов долларов, со ссылкой на организаторов передает
Билет купили в продуктовом магазине. Кто именно его приобрел, пока неизвестно.
«Счастливчик сможет получить деньги уже в понедельник. Представители Powerball уточнили, что данный выигрыш является десятым по величине за всю историю проведения различных лотерей в США», — говорится в сообщении.
Согласно существующим правилам, владельцы магазина, где продали билет, также получат награду в размере одного миллиона.
Победитель может получить джекпот частями в течение 29 лет или стать его обладателем сразу. В последнем случае сумма выигрыша становится примерно в два раза меньше, не считая налогов, которые разнятся от штата к штату.
Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Цена билета составляет два доллара, а общая выручка от их продаж — несколько миллиардов долларов.