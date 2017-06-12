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15:06, 12 июня 2017 90
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Неизвестный американец выиграл в лотерею почти полмиллиарда долларов

Неизвестный американец выиграл в лотерею почти полмиллиарда долларов

В воскресенье, 11 июня, в южной части американского штата Калифорния был продан выигрышный билет одной из самых популярных в США лотерей Powerball. Ее джекпот в этот раз составил 448 миллионов долларов, со ссылкой на организаторов передает ТАСС.

Билет купили в продуктовом магазине. Кто именно его приобрел, пока неизвестно.

«Счастливчик сможет получить деньги уже в понедельник. Представители Powerball уточнили, что данный выигрыш является десятым по величине за всю историю проведения различных лотерей в США», — говорится в сообщении.

Согласно существующим правилам, владельцы магазина, где продали билет, также получат награду в размере одного миллиона.

Победитель может получить джекпот частями в течение 29 лет или стать его обладателем сразу. В последнем случае сумма выигрыша становится примерно в два раза меньше, не считая налогов, которые разнятся от штата к штату.

Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Цена билета составляет два доллара, а общая выручка от их продаж — несколько миллиардов долларов.


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3 дня назад
В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.

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