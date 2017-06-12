Microsoft выпустит свою самую маленькую игровую консоль

Microsoft объявила о выпуске игровой приставки Xbox One X, которая поступит в продажу 7 ноября и будет стоить 499 долларов. Об этом со ссылкой на «The Wall Street Journal» передает «
Ожидается, что новая версия существующей приставки Xbox One окажется гораздо меньше по габаритам и составит конкуренцию PlayStation 4 Pro.
«Разработчики Microsoft обещают, что Xbox One X станет производительнее предшественницы. Она будет работать на операционной системе Windows 10, на ней запустятся игры Xbox 360, приставки предыдущего поколения. Игровых эксклюзивов для новейшей модели не планируется», — говорится в сообщении.