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13:53, 12 июня 2017 47
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Microsoft выпустит свою самую маленькую игровую консоль

Microsoft выпустит свою самую маленькую игровую консоль

Microsoft объявила о выпуске игровой приставки Xbox One X, которая поступит в продажу 7 ноября и будет стоить 499 долларов. Об этом со ссылкой на «The Wall Street Journal» передает «Интерфакс».

Ожидается, что новая версия существующей приставки Xbox One окажется гораздо меньше по габаритам и составит конкуренцию PlayStation 4 Pro.

«Разработчики Microsoft обещают, что Xbox One X станет производительнее предшественницы. Она будет работать на операционной системе Windows 10, на ней запустятся игры Xbox 360, приставки предыдущего поколения. Игровых эксклюзивов для новейшей модели не планируется», — говорится в сообщении.


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