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11:43, 12 июня 2017 160
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Липовую аллею на ВДНХ подсветят через СМС. Фото

Липовую аллею на ВДНХ подсветят через СМС. Фото

В Москве на Центральной аллее ВДНХ организовали умное освещение лип. Уникальная система позволяет управлять подсветкой дистанционно, сообщили на сайте мэра столицы.

С помощью СМС-команд можно менять цвета и создавать различные сценарии освещения: плавные переливы, волны, радугу, российский триколор, эффект мерцающего огня и многое другое.

Также есть возможность установить повседневный или праздничный режимы и разработать новые световые программы. Подсветка будет работать круглый год.

Отмечается, что система не навредит деревьям. Каждую липу освещают по два прожектора, расположенных на противоположных точках на расстоянии 1,15 метра от ствола. Это позволяет избежать повреждения корней.

«Система управления работает автономно, без участия оператора. Режимы и время работы подсветки программируются заранее. При этом техническая служба ВДНХ может оперативно вмешаться в работу, используя мобильную связь. Для этого на номер контроллера приходит сообщение с нужными командами. Сами светильники защищены от влаги и вандализма», — говорится в сообщении.

Фото с сайте мэра Москвы


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