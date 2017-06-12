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21:46, 12 июня 2017 448
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Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых артистов

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых артистов

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых артистов. На первой строчке оказался американский рэпер Шон Комбс (Diddy), который за год заработал 130 миллионов долларов, пишет «Российская газета».

Второе место получила американская певица Бейонсе с годовым доходом в 105 миллионов долларов. Главный источник — мировой тур и альбом Lemonade

Третьей оказалась британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Она заработала 95 миллионов долларов. На четвертой строчке — канадский певец Дрейк с 94 миллионами долларов.

Пятую строчку занял футболист Криштиану Роналду (93 миллиона долларов).

Фото из Кинопоиска


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