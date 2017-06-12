Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых артистов. На первой строчке оказался американский рэпер Шон Комбс (Diddy), который за год заработал 130 миллионов долларов, пишет «
Второе место получила американская певица Бейонсе с годовым доходом в 105 миллионов долларов. Главный источник — мировой тур и альбом Lemonade
Третьей оказалась британская писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Она заработала 95 миллионов долларов. На четвертой строчке — канадский певец Дрейк с 94 миллионами долларов.
Пятую строчку занял футболист Криштиану Роналду (93 миллиона долларов).
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