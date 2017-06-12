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12:30, 12 июня 2017 17
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Американским школьникам предложили заплатить за лето без гаджетов

Американским школьникам предложили заплатить за лето без гаджетов

Директор частной школы в Вашингтоне Диана Смит пообещала платить по сто долларов ученикам седьмого и восьмого классов, которые хотя бы каждый вторник на каникулах будут отказываться от использования электроники — смартфонов, планшетов, телевизоров и компьютеров. Об этом со ссылкой на газету «The Washington Post» передает ТАСС.

Смит опасается, что дети целыми днями будут сидеть у телевизора или компьютера. «Я думаю, что им необходимо оказать помощь. Из-за этого они рискуют получить проблемы со здоровьем», — заявила женщина.

В этой школе запрещено пользоваться смартфонами во время уроков, и теперь она беспокоится из-за того, что «вездесущие телефоны ворвались в жизнь учеников».

Родители поддержали идею директора. В конце лета они направят ей письмо, в котором подтвердят, что их дети не использовали гаджеты. В настоящее время в школе числятся 160 учащихся седьмых и восьмых классов. «Я думаю, что только 50 из них могут это сделать. Я знаю ребят, которые и часа не могут прожить без телефона», — отметила Смит.


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