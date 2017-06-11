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17:40, 11 июня 2017 410
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Журналисты назвали топ-5 доступных иномарок на российском рынке

Журналисты назвали топ-5 доступных иномарок на российском рынке

Журналисты ресурса «Дейли-мотор» назвали топ-5 доступных иномарок на российском рынке. Все модели представлены в дилерских центрах и есть в наличии, сообщает портал CarsWeek.ru.

На пятом месте оказался хетчбэк Ravon R2. Он оснащен бензиновым мотором на 85 лошадиных сил, работает на механической коробке передач. Цена в России — от 439 тысяч рублей. На четвертое место попал Datsun on-DO. До 30 июня 2017 года его стоимость составит 436 тысяч рублей.

Третью строчку занял Geely GC6, который оснащен бензиновым мотором с рабочим объемом полтора литра и мощностью до 94 лошадиных сил. Модель можно приобрести за 419 тысяч рублей.

Вторым стал FAW V5. Его начальная стоимость составила 410 тысяч рублей. Самой бюджетной моделью оказалась Lifan Smily с бензиновым мотором 1,3 литра и мощностью до 88 лошадиных сил. В России этот автомобиль можно купить за 362,5 тысячи рублей.

Фото с сайта Lifan Car


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