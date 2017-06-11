Воспитанников ряжского детского лагеря научили эвакуироваться при пожаре. Фото

Воспитанников ряжского оздоровительного дневного лагеря «Радуга» при школе №4 научили эвакуироваться при пожаре. Об этом сообщила
Детям напомнили о мерах пожарной безопасности в быту и на природе и о запрете сжигания сухой травы и мусора в условиях особого противопожарного режима.
Пожарные продемонстрировали подачу воды со ствола первой помощи, из которого ребята самостоятельно потушили условное загорание. Также со школьниками провели занятия по применению огнетушителей.
Кроме того, детям показали фильм по правилам пожарной безопасности и действиям в случае пожара, а также вручили им памятки
«Ребятам напомнили, как действовать, если случился пожар и как вызвать пожарную охрану, о правилах поведения на водоемах и в лесу в летний период. Огнеборцы пожарной части продемонстрировали пожарно-техническое вооружение. Все желающие смогли примерить на себя боевую одежду пожарного», — сказал замначальника Ряжского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Виталий Игумнов.