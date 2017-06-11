Во вторник более 30 домов в Рязани останутся без света

Во вторник, 13 июня, более чем в 30-ти домах в Рязани отключат свет. Об этом сообщили на
В связи с ремонтом на воздушной линии с 9:30 до 15:00 электричества не будет по следующим адресам:
- улица Новослободская, дом №26, дом №28, дом №30, дом №32, дом №36;
- улица Лево-Лыбедская, дом №36, дом №38.
С 13:30 до 16:00 по следующим адресам:
- улица Новослободская, дом №3, дом №3а, дом №3б, дом №4, дом №5, дом №6, дом №8, дом №16, дом №18, дом №20, дом №20а, дом №22, дом №22а, дом №24;
- улица Посадский переулок, дома с №2 по №5, дома с №10 по №14;
- площадь Соборная, дом №13, дом №17а, дом №19.