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8:57, 11 июня 2017 2 952
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Во вторник более 30 домов в Рязани останутся без света

Во вторник более 30 домов в Рязани останутся без света

Во вторник, 13 июня, более чем в 30-ти домах в Рязани отключат свет. Об этом сообщили на сайте горадминистации.

В связи с ремонтом на воздушной линии с 9:30 до 15:00 электричества не будет по следующим адресам:

  • улица Новослободская, дом №26, дом №28, дом №30, дом №32, дом №36;
  • улица Лево-Лыбедская, дом №36, дом №38.

С 13:30 до 16:00 по следующим адресам:

  • улица Новослободская, дом №3, дом №3а, дом №3б, дом №4, дом №5, дом №6, дом №8, дом №16, дом №18, дом №20, дом №20а, дом №22, дом №22а, дом №24;
  • улица Посадский переулок, дома с №2 по №5, дома с №10 по №14;
  • площадь Соборная, дом №13, дом №17а, дом №19.

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2 дня назад
В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.

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