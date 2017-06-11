В Турции нашли дрель возрастом 7,5 тысяч лет. Артефакт обнаружили во время раскопок, передает
Находка представляет собой небольшую палку. На ее конце с помощью веревки привязан кремниевый камень в форме продолговатой пули. «Мы уверены, что подобные кремневые камни являются своего рода битами, которые вставляются в современные дрели и шуруповерты», — рассказал глава раскопок профессор Неджми Карул.
После испытаний инструмента ученые пришли к выводу, что с его помощью создавали различные украшения. «Будучи очень твердым минералом, кремень позволял сверлить и дерево, и другие камни. Более того, подобные дрели применялись в изготовлении бусин, которые были также найдены в Актопраклык», — отметил Карул.
Археологические работы на кургане Актопраклык проходят с 2004 года.