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21:39, 11 июня 2017 649
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В Турции нашли дрель возрастом 7,5 тысяч лет

В Турции нашли дрель возрастом 7,5 тысяч лет

Фото: Pixabay.com

В Турции нашли дрель возрастом 7,5 тысяч лет. Артефакт обнаружили во время раскопок, передает ТАСС.

Находка представляет собой небольшую палку. На ее конце с помощью веревки привязан кремниевый камень в форме продолговатой пули. «Мы уверены, что подобные кремневые камни являются своего рода битами, которые вставляются в современные дрели и шуруповерты», — рассказал глава раскопок профессор Неджми Карул.

После испытаний инструмента ученые пришли к выводу, что с его помощью создавали различные украшения. «Будучи очень твердым минералом, кремень позволял сверлить и дерево, и другие камни. Более того, подобные дрели применялись в изготовлении бусин, которые были также найдены в Актопраклык», — отметил Карул.

Археологические работы на кургане Актопраклык проходят с 2004 года.


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