В Рязани появится цветочная композиция с признанием городу в любви

В Рязани появится цветочная композиция, представляющая собой фразу «Я люблю Рязань».
Клумбу оборудуют около железнодорожного моста на Московском шоссе.
Напомним, ранее администрация города сообщала о намерении разбить
Фото Виталия Филиппова
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В Рязани появится цветочная композиция, представляющая собой фразу «Я люблю Рязань».
Клумбу оборудуют около железнодорожного моста на Московском шоссе.
Напомним, ранее администрация города сообщала о намерении разбить
Фото Виталия Филиппова
© RZN.info
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