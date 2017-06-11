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11:52, 11 июня 2017 511
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В Рязани появится цветочная композиция с признанием городу в любви

В Рязани появится цветочная композиция с признанием городу в любви

В Рязани появится цветочная композиция, представляющая собой фразу «Я люблю Рязань».

Клумбу оборудуют около железнодорожного моста на Московском шоссе.

Напомним, ранее администрация города сообщала о намерении разбить клумбу в форме звезды на месте стелы на площади Свободы, а в начале июня в Молодежном сквере появилась клумба-смайл.

Фото Виталия Филиппова


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