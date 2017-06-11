Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:39, 11 июня 2017 451
 0    0

Спецназ ликвидировал стрелка из Подмосковья

Спецназ ликвидировал стрелка из Подмосковья

В ходе совместной спецоперации МВД и Росгвардии силовики ликвидировали мужчину, стрелявшего из окна частного дома в подмосковном Кратово. Об этом со ссылкой на правоохранителей передает ТАСС.

Отмечается, что при задержании злоумышленник оказал активное сопротивление. Он отстреливался в течение нескольких часов, а также взорвал 14 гранат.

«Мужчина имел боевой опыт. По предварительным данным, конфликтов у него ни с кем не было, судимостей гражданин также не имел», — говорится в сообщении.

Уговорить сдаться стрелка пытался и его отец, однако нарушитель не послушал и попытался скрыться в лесу.

Напомним, днем 10 июня подозреваемый открыл стрельбу из охотничьего карабина «Сайга» из своего дома в поселке Кратово. В результате два человека были госпитализированы, еще одна раненая женщина скончалась в больнице. Всего погибли четыре человека. Спецоперация по задержанию стрелявшего продолжалась семь часов.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по четырем статьям: «Убийство», «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия».

Фото vv-mvd.ru


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:05, 11 июня 2017
Блогеры разглядели Ленина в шиловском памятнике Евпатию Коловрату
9:39, 11 июня 2017
Спецназ ликвидировал стрелка из Подмосковья
20:20, 10 июня 2017
Рязанская фирма обманула касимовцев при создании новогодней арки. Видео
17:25, 10 июня 2017
В Рязанском доме ребенка появилась «мягкая» комната
14:56, 10 июня 2017
Два омича украли из зоопарка редких птиц и приготовили из них шашлык 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Икары наших дней. Что заставляет людей самостоятельно собирать самолеты?

Икары наших дней. Что заставляет людей самостоятельно собирать самолеты?

Произошедшая недавно катастрофа самодельного самолета вызвала вопрос: а много ли вообще людей, которые увлечены конструированием и сборкой самолетов?

Популярное
Комментируемое
Новое
21:10, 9 июня 2017 93 414
Зайцы, халат и буханка. Николай Любимов с семьей прогулялся по Рязани 8
15:11, 29 мая 2017 30 807
Любимов наградил лучших предпринимателей области. Фото
17:48, 6 июня 2017 23 225
В Рязани появилась пристань на Оке. Фото 4
15:27, 7 июня 2017 17 914
Любимов наградил лучших работников соцзащиты. Фото
18:14, 28 мая 2017 17 684
Пьяный чиновник рязанского минздрава избил врача скорой — соцсети. Видео 4
Все новости
Голосования

Как меняют вашу жизнь электронные платежи?

Окончание опроса: 14.06.2017
Архив голосований
Форум