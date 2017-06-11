Спецназ ликвидировал стрелка из Подмосковья

В ходе совместной спецоперации МВД и Росгвардии силовики ликвидировали мужчину, стрелявшего из окна частного дома в подмосковном Кратово. Об этом со ссылкой на правоохранителей передает
Отмечается, что при задержании злоумышленник оказал активное сопротивление. Он отстреливался в течение нескольких часов, а также взорвал 14 гранат.
«Мужчина имел боевой опыт. По предварительным данным, конфликтов у него ни с кем не было, судимостей гражданин также не имел», — говорится в сообщении.
Уговорить сдаться стрелка пытался и его отец, однако нарушитель не послушал и
Напомним, днем 10 июня подозреваемый
По факту преступления возбуждено уголовное дело по четырем статьям: «Убийство», «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия».
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