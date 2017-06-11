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20:28, 11 июня 2017 448
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Создательница Ждуна впервые приедет в Россию

Создательница Ждуна впервые приедет в Россию

Создательница Ждуна впервые приедет в Россию. Визит скульптора Маргрит ван Брифорт состоится в понедельник, 12 июня, сообщает «РЕН ТВ».

Девушка будет участвовать в фестивале «Каннские львы». Она проведет беседу с публикой и расскажет о создании Ждуна.


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