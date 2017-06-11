Создательница Ждуна впервые приедет в Россию. Визит скульптора Маргрит ван Брифорт состоится в понедельник, 12 июня, сообщает «
Девушка будет участвовать в фестивале «Каннские львы». Она проведет беседу с публикой и расскажет о создании Ждуна.
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Создательница Ждуна впервые приедет в Россию. Визит скульптора Маргрит ван Брифорт состоится в понедельник, 12 июня, сообщает «
Девушка будет участвовать в фестивале «Каннские львы». Она проведет беседу с публикой и расскажет о создании Ждуна.
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