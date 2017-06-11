Следователи нашли предсмертную записку подмосковного стрелка

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Следователи нашли предсмертную записку стрелка из Подмосковья. Ее обнаружили на месте спецоперации по ликвидации мужчины, передает «РИА Новости».
Полный текст не раскрывается, однако отмечается, что ее автор жалуется на жизнь. «По тексту можно сделать вывод, что он был психологически нестабилен и подавлен», — добавили в правоохранительных органах.
Напомним, днем 10 июня подозреваемый открыл стрельбу из охотничьего карабина «Сайга» из своего дома в поселке Кратово. В результате два человека были госпитализированы, еще одна раненая женщина скончалась в больнице. Всего погибли четыре человека. Спецоперация по задержанию злоумышленника продолжалась семь часов. Силовиков, участвовавших в ней, представят к государственным и ведомственным наградам.