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16:45, 11 июня 2017 33
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Россияне назвали недостатки содержания пешеходных переходов

Россияне назвали недостатки содержания пешеходных переходов

Россияне назвали недостатки содержания пешеходных переходов. Статистику привела пресс-служба Госавтоинспекции.

Всероссийский опрос ВЦИОМ, проведенный в ходе социальной кампании «Сложности перехода», установил, что более всего жителям страны на пешеходных переходах не хватает дополнительного освещения, светофоров и читаемой разметки.

Так, на вопрос исследования «Каких основных элементов не хватает пешеходным переходам в Вашем населенном пункте?» 41% респондентов заявил о необходимости дополнительного освещения. Нехватку светофоров отметили 39% респондентов. Заметную дорожную разметку хотели бы видеть 38% опрошенных.

Чаще всего нехватку освещения, светофоров и разметки отмечали жители Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов. Около трети опрошенных также указали на недостаточное количество «лежачих полицейских», ограждений и камер фотовидеофиксации.

Реже всего респонденты называли нехватку таких элементов пешеходных переходов, как желтая секция светофора над знаком перехода и применение желтых полос в чередовании с белыми для разметки — об этом сообщили менее пятой части опрошенных.

Чуть более половины опрошенных — 51% - считают, что пешеходные переходы не отвечают в полной мере потребностям инвалидов. Из них 20% считают, что основную трудность для людей с ограниченными возможностями здоровья создают высокие бордюры и отсутствие съездов, 16% отметили отсутствие специального оборудования для инвалидов.

По данным статистики, за первые четыре месяца прошлого года было зафиксировано увеличение числа ДТП, совершению которых способствовали неудовлетворительные условия содержания и обустройства улично-дорожной сети на пешеходных переходах, — по сравнению с аналогичным периодом 2015 года рост составил 17%. С начала этого года обстановка практически стабилизировалась, — рост составил только 0,4%. Число погибших в таких ДТП снизилось почти на 9%.

Несмотря на то, что за последнее десятилетие число жертв среди пешеходов сократилось на 38%, проблема безопасности самой массовой категории участников дорожного движения не теряет своей актуальности. Так, по данным статистики аварийности в прошлом году на дорогах России погибли свыше 5,9 тысяч пешеходов, — фактически, это треть от всех погибших в автоавариях.

Пешеходы остаются одной из наиболее уязвимых категорий участников дорожного движения, поэтому Госавтоинспекция продолжит мероприятия, направленные на повышение их безопасности, в том числе проведение социальных кампаний и акций, а также осуществление контрольно-надзорных мероприятий в этой сфере. В частности, под особым контролем Госавтоинспекции остается обеспечение безопасных условий для движения пешеходов. Прежде всего, будет уделено внимание соблюдению требований при содержании наземных пешеходных переходов, их обустройству дорожными знаками и разметкой, особенно возле детских образовательных организаций.


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