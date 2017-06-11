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16:21, 11 июня 2017 172
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Проект #Жить снял видео о прославивших страну русских

Проект #Жить снял видео о прославивших страну русских

Проект #Жить снял видео о русских, прославивших страну. Ролик появился ко Дню России, сообщает «РЕН ТВ».

«Это Россия, в которой рождается много великих людей! Которые дарят миру много великих идей, которые двигают вперед научный прогресс, который меняет всеобщий исторический процесс», — говорится в видео.

В ролике речь идет о великих русских, которые прославили страну в разное время и в разных сферах. Рассказ последовательно переходит от Александра Попова до Михаила Калашникова. Также в видео упоминается Константин Циолковский.

На момент публикации новости видео набрало 465 789 просмотров.


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