Проект #Жить снял видео о прославивших страну русских

Проект #Жить снял видео о русских, прославивших страну. Ролик появился ко Дню России, сообщает «
«Это Россия, в которой рождается много великих людей! Которые дарят миру много великих идей, которые двигают вперед научный прогресс, который меняет всеобщий исторический процесс», — говорится в видео.
В ролике речь идет о великих русских, которые прославили страну в разное время и в разных сферах. Рассказ последовательно переходит от Александра Попова до Михаила Калашникова. Также в видео упоминается Константин Циолковский.
На момент публикации новости видео набрало 465 789 просмотров.