На сочинском «Кинотавре» выбрали лучшую короткометражку

В Сочи объявили итоги конкурса короткого метра «Кинотавра». Гран-при получила комедия «Лалай-балалай» Руслана Братова, передает
Картина спродюсирована актером и режиссером Григорием Добрыгиным, он же стал и автором сценария. В фильме снимались Евгений Сытый, Алексей Вертков, Сергей Аброскин, Павел Ворожцов и Александр Баширов.
Кроме того, «За поэтическую интонацию» жюри отметило работу «Первый» Ладо Кватания. Награду «Белый слон» «за художественное преобразование нашей реальности и сюрреализм в искусстве» получил фильм «Молоко» Дарьи Власовой.
Гильдия киноведов и кинокритиков вручила свой диплом картине «Время жить, время умирать» Михаила Полякова. Это история о закономерных случайностях, борьбе со временем и преодолении себя ради общего блага.
Всего на конкурсе было представлено 28 фильмов.
Фото с официального сайта кинофестиваля