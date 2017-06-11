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11:42, 11 июня 2017 131
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На сочинском «Кинотавре» выбрали лучшую короткометражку

На сочинском «Кинотавре» выбрали лучшую короткометражку

В Сочи объявили итоги конкурса короткого метра «Кинотавра». Гран-при получила комедия «Лалай-балалай» Руслана Братова, передает ТАСС.

Картина спродюсирована актером и режиссером Григорием Добрыгиным, он же стал и автором сценария. В фильме снимались Евгений Сытый, Алексей Вертков, Сергей Аброскин, Павел Ворожцов и Александр Баширов.

Кроме того, «За поэтическую интонацию» жюри отметило работу «Первый» Ладо Кватания. Награду «Белый слон» «за художественное преобразование нашей реальности и сюрреализм в искусстве» получил фильм «Молоко» Дарьи Власовой.

Гильдия киноведов и кинокритиков вручила свой диплом картине «Время жить, время умирать» Михаила Полякова. Это история о закономерных случайностях, борьбе со временем и преодолении себя ради общего блага.

Всего на конкурсе было представлено 28 фильмов.

Фото с официального сайта кинофестиваля


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