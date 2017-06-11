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10:30, 11 июня 2017 924
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Красным автомобилям предоставили бесплатный проезд по трассе М-11 — СМИ

Красным автомобилям предоставили бесплатный проезд по трассе М-11 — СМИ

СМИ опубликовали информацию о том, что автомобили красного цвета могут бесплатно проезжать по трассе М-11 «Москва-Санкт-Петербург». Акция действительна с 10 по 12 июня, пишет портал «Твое Авто».

Сообщается, что она приурочена к выходу в прокат третьей части мультфильма «Тачки», главным героем которого является красная машина Молния Маккуин.

Для того, чтобы получить бесплатный проезд по участку от Москвы до Солнечногорска, необходимо предоставить документ, в котором указан настоящий цвет автомобиля, и воспользоваться специальной полосой для ручной оплаты.

Фото Кинопоиск


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