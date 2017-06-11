СМИ опубликовали информацию о том, что автомобили красного цвета могут бесплатно проезжать по трассе М-11 «Москва-Санкт-Петербург». Акция действительна с 10 по 12 июня, пишет портал «
Сообщается, что она приурочена к выходу в прокат третьей части мультфильма «Тачки», главным героем которого является красная машина Молния Маккуин.
Для того, чтобы получить бесплатный проезд по участку от Москвы до Солнечногорска, необходимо предоставить документ, в котором указан настоящий цвет автомобиля, и воспользоваться специальной полосой для ручной оплаты.
Фото Кинопоиск