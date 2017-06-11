Из-за активности вулканов на Камчатке задержали несколько московских самолетов

В воскресенье, 11 июня, два московских авиарейса перенесли из-за выбросов пепла двумя вулканами на Камчатке. Пепловые облака поднялись на высоту свыше восьми километров, со ссылкой на местное МЧС передает
Такая активность вулканов Шивелуч и Ключевской может представлять опасность для самолетов, поэтому вылеты из «Шереметьево» и «Внуково» были задержаны.
«О возможности возобновления рейсов пока информации нет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что главный аэропорт полуострова Елизово работает в штатном режиме. Все остальные рейсы, включая местные, выполняются по расписанию.