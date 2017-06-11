Два человека погибли при столкновении яхты и катера у берега Крыма

В субботу, 10 июня, у берега Крыма столкнулись прогулочная яхта и скоростной катер. В результате происшествия погибли два человека, передает «
«В районе Керчи столкнулись два маломерных судна. По предварительным данным, погибли два человека, восемь человек, в том числе двое детей, доставлены на берег, трое из них госпитализированы», — говорится в сообщении.
Всего на борту маломерных судов находились 12 человек. После столкновения яхта и катер остались на плаву, в акватории проводятся следственные действия.
По предварительной информации, ЧП произошло из-за нарушений правил водопользования водителем катера.