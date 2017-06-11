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14:50, 11 июня 2017 137
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Болельщики армянского кикбоксера избили его соперника на ринге. Видео

Болельщики армянского кикбоксера избили его соперника на ринге. Видео

На соревнованиях в Париже болельщики армянского кикбоксера Арута Григоряна избили его соперника из Голландии Мертела Гроенхарта. Они выбежали прямо на ринг посте того, как Гроенхарт нокаутировал своего соперника с нарушением принципов фейр-плей, передает «Life».

На кадрах видно, что Григорян, пропустив удар, повернулся спиной к голландцу и направился в свой угол. «Поведение бойца кажется несколько странным, поскольку судья поединок не останавливал. Гроенхарт воспользовался этим и сильнейшим ударом сзади отправил армянина на канвас. И хотя он действовал в рамках правил, едва ли его поступок можно назвать порядочным», — говорится в сообщении.

Прорвавшиеся на ринг зрители набросились на победителя. Комментатор Тодд Гришэм назвал происходящее одной из самых безумных вещей, которые ему доводилось видеть в спорте.


"DEFEND YOURSELF AT ALL TIMES!" 😱

Публикация от espn (@espn)

© RZN.info

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