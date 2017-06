Болельщики армянского кикбоксера избили его соперника на ринге. Видео

На соревнованиях в Париже болельщики армянского кикбоксера Арута Григоряна избили его соперника из Голландии Мертела Гроенхарта. Они выбежали прямо на ринг посте того, как Гроенхарт нокаутировал своего соперника с нарушением принципов фейр-плей, передает « Life ».

На кадрах видно, что Григорян, пропустив удар, повернулся спиной к голландцу и направился в свой угол. «Поведение бойца кажется несколько странным, поскольку судья поединок не останавливал. Гроенхарт воспользовался этим и сильнейшим ударом сзади отправил армянина на канвас. И хотя он действовал в рамках правил, едва ли его поступок можно назвать порядочным», — говорится в сообщении.

Прорвавшиеся на ринг зрители набросились на победителя. Комментатор Тодд Гришэм назвал происходящее одной из самых безумных вещей, которые ему доводилось видеть в спорте.

One of the craziest things I've ever seen at a fight. pic.twitter.com/ijAdtuF1NL