Airbus может перенести свое производство из Великобритании из-за Brexit

Авиастроительный концерн Airbus может перенести свое производство из Великобритании из-за ее выхода из ЕС. Об этом заявил президент и гендиректор компании Фабрис Брежье, передает
«Мы хотим остаться в Великобритании, но только если условия, которые позволят осуществлять деятельность в интегрированной организации, будут учтены. Давайте представим, что я не смогу посетить свои заводы из-за того, что не являюсь британским подданным», — сказал Брежье.
По мнению гендиректора, окончательная сделка по Brexit должны позволить сотрудникам фабрик, расположенных в разных странах, без проблем въезжать на территорию Великобритании. Кроме того, по договору сертификация производимых в Соединенном Королевстве деталей будут согласовывать с Европейским агентством авиабезопасности.
«Очень просто найти где-нибудь в мире новый завод для новых производств. Нам поступит много предложений», — подчеркнул Брежье.
На британских заводах Airbus создают крылья для авиалайнеров. На предприятиях работают около десяти тысяч человек.
Переговоры по Brexit должны начаться 19 июня.