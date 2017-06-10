Врио рязанского губернатора призвал развивать выездную работу медиков

Врио рязанского губернатора Николай Любимов призвал развивать выездную работу медиков. По его словам, в села должны приезжать высокопрофессиональные специалисты, в том числе узкого профиля. Об этом
Любимов предложил рассмотреть на федеральном уровне вопрос о выделении средств на строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Он считает, что это позволит в оптимальные сроки открыть необходимое количество ФАПов.
«Одна из основных задач регионального здравоохранения — повысить доступность медицинской помощи, особенно в сельской местности», — подчеркнул Любимов.
В Рязанской области продолжается проект «Забота и здоровье». Накануне социальный автопоезд посетил село Столпцы Старожиловского района. Врачи осмотрели 163 человека, в том числе 31 ребенка. Десять взрослых пациентов получили направление на госпитализацию, 13 взрослых и 6 детей — на дальнейшее обследование.
В состав социального автопоезда входят не только медицинские работники, но и представители министерства социальной защиты населения региона и областного отделения Пенсионного фонда России.