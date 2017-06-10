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8:22, 10 июня 2017 264
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Врио рязанского губернатора призвал развивать выездную работу медиков

Врио рязанского губернатора призвал развивать выездную работу медиков

Врио рязанского губернатора Николай Любимов призвал развивать выездную работу медиков. По его словам, в села должны приезжать высокопрофессиональные специалисты, в том числе узкого профиля. Об этом сообщает сайт правительства Рязанской области.

Любимов предложил рассмотреть на федеральном уровне вопрос о выделении средств на строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Он считает, что это позволит в оптимальные сроки открыть необходимое количество ФАПов.

«Одна из основных задач регионального здравоохранения — повысить доступность медицинской помощи, особенно в сельской местности», — подчеркнул Любимов.

В Рязанской области продолжается проект «Забота и здоровье». Накануне социальный автопоезд посетил село Столпцы Старожиловского района. Врачи осмотрели 163 человека, в том числе 31 ребенка. Десять взрослых пациентов получили направление на госпитализацию, 13 взрослых и 6 детей — на дальнейшее обследование.

В состав социального автопоезда входят не только медицинские работники, но и представители министерства социальной защиты населения региона и областного отделения Пенсионного фонда России.


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21 час назад
В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.

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