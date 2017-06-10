В сети появились первые фото салона «Лада Веста Кросс»

В сети появились первые фото салона Lada Vesta Cross. Снимки опубликовали в группе «
Как написали авторы, интерьер автомобиля отличается от седана Lada Vesta и имеет ряд улучшений. Среди них: новая приборная панель, подлокотник для задних пассажиров, подлокотник с боксом на туннель пола с подогревом заднего дивана и USB розеткой. Со слов автора фото, крышка бокса находится на доработке. Автомобиль оснащен задним плафоном освещения.
Можно также выделить такие особенности, как антенна в форме плавника, спойлер, задние дисковые тормоза, плоский запирающийся лючок бензобака.
Старт серийного производства машины намечен на 30 июня, в продаже новинка появится в сентябре. Автомобиль получит ВАЗовские двигатели объемом 1,6 и 1,8 л. мощностью 106 и 122 л.с. соответственно, с «механической» и «роботизированной» коробками передач. Предполагается, что автомобили серии Cross будут располагаться в верхней ценовой нише всего модельного ряда Lada.