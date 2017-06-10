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16:06, 10 июня 2017 117
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В Москве задержали директора по инвестиционной деятельности «Роснано»

В Москве задержали директора по инвестиционной деятельности «Роснано»

В Москве задержали директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано"АНдрея Горькова. Его задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «РИА Новости».

«Возбуждено уголовное дело в отношении управляющего директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)… Сегодня Андрей Горьков был задержан в тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России после приобретения им билета для вылета за рубеж», — рассказала агентству официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Следствие полагает, что из-за действий топ-менеджера компания лишилась 738 миллионов рублей.


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Как Рязани открыть двери для туристов?

Как Рязани открыть двери для туристов? 1

В России есть примеры успешного развития и благоустройства городов за счет туризма. Соседний областной центр — Тула, Суздаль во Владимирской области, Углич в Ярославской… Каковы секреты их успеха?

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