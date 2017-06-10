В Москве задержали директора по инвестиционной деятельности «Роснано»

В Москве задержали директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано"АНдрея Горькова. Его задержали по делу о злоупотреблении полномочиями, передает «
«Возбуждено уголовное дело в отношении управляющего директора по инвестиционной деятельности АО «Роснано» Андрея Горькова по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями)… Сегодня Андрей Горьков был задержан в тесном взаимодействии с ГУЭБиПК МВД России и СЭБ ФСБ России после приобретения им билета для вылета за рубеж», — рассказала агентству официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Следствие полагает, что из-за действий топ-менеджера компания лишилась 738 миллионов рублей.